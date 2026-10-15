Пловец Пригода занял первое место на этапе Кубка мира в Астане

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Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира на дистанции 50 метров брассом в Астане, сообщает ТАСС.

Спортсмен показал результат 25,77 секунды. Второе место занял китаец Цинь Хайян с результатом 25,83 секунды. На третье место встал нидерландец Каспар Корбо (25,87).

Кроме того, россиянин Павел Самусенко забрал серебро по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине. Его результат составил 49,29 секунды. Победителем этого заплыва оказался Питер Кутзе из ЮАР (48,40 секунды). Третье место занял эстонец Ральф Трибунцов (49,88).

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (277,23), а третьим стал Петр Гуменник (261,76).

Дикиджи установил рекорд среди российских фигуристов по сумме баллов на международных турнирах. Прежнее достижение принадлежало Евгению Семененко.

