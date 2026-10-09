Пловец из ЮАР Кутзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине

Фото: ТАСС/Zuma/Mickael Chavet

Южноафриканский пловец Питер Кутзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Спортсмен стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте.

Кутзе показал результат 22,09 секунды. Второе место занял россиянин Егор Корнев, третьим финишировал его соотечественник Павел Самусенко.

Спортсмену 22 года, он является чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине. Также в активе пловца две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств.

Турнир в Ташкенте завершится 10 октября.

Ранее россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в китайском Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева.