Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 17:22

Спорт

Пловец из ЮАР Кутзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине

Фото: ТАСС/Zuma/Mickael Chavet

Южноафриканский пловец Питер Кутзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Спортсмен стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте.

Кутзе показал результат 22,09 секунды. Второе место занял россиянин Егор Корнев, третьим финишировал его соотечественник Павел Самусенко.

Спортсмену 22 года, он является чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине. Также в активе пловца две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств.

Турнир в Ташкенте завершится 10 октября.

Ранее россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в китайском Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева.

Читайте также


спортза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика