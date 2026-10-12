Мадьяр заявил, что Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине

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Будапешт не будет оказывать военную помощь Киеву и не допустит транзита вооружений через свою территорию на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

"Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию", – отметил политик.

В ходе интервью Мадьяр также затронул вопрос соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, договоренность по урегулированию этой проблемы уже достигнута.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велкеи также исключил какие-либо поставки оружия и отправку войск на Украину. По его словам, Будапешту жизненно важно гарантировать мир в Венгрии.

Вместе с тем венгерские власти сняли вето на проведение технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Следующим шагом станет согласование на следующей неделе проекта общих позиций. В случае одобрения это может открыть путь для начала переговоров по двум кластерам.