Rapporteur: Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Представители Евросоюза (ЕС) договорились о проведении технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, который Венгрия блокировала с лета. Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на источники.

Следующим шагом станет согласование на следующей неделе проекта общих позиций. В случае одобрения это может открыть путь для начала переговоров по двум кластерам.

Неназванный дипломат ЕС сообщил, что Брюссель рассчитывает единогласно принять решение об открытии второго и третьего переговорных кластеров после принятия Верховной радой 12 октября законопроекта об образовательных правах меньшинств.

До этого в МИД Венгрии указывали, что Будапешт исключает поставки оружия и отправку войск на Украину. В дипломатическом ведомстве указывали, что для Венгрии "жизненно важно" гарантировать мир в государстве. Также правительство страны выступило против строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины.

