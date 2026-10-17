Обломки украинского беспилотника упали в центре Рыбинска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центральной части Рыбинска Ярославской области упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Территорию вокруг места происшествия оцепили для обеспечения безопасности. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников загорелась автомастерская и был поврежден автомобиль. Всего над регионом сбили и подавили более 20 беспилотных летательных аппаратов.