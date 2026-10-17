17 октября, 07:56Происшествия
Обломки украинского беспилотника упали в центре Рыбинска
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центральной части Рыбинска Ярославской области упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.
Территорию вокруг места происшествия оцепили для обеспечения безопасности. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников загорелась автомастерская и был поврежден автомобиль. Всего над регионом сбили и подавили более 20 беспилотных летательных аппаратов.