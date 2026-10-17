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17 октября, 08:38

Политика

Володин заявил, что Зеленский не уйдет от ответственности за свои преступления

Фото: kremlin.ru

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не получится избежать ответственности за совершенные преступления и предательство. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в мессенджере MAX.

Парламентарий также прокомментировал выступление украинского лидера в Брюсселе. Зеленский на пресс-конференции не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он, что стал "козлом отпущения" для президента США Дональда Трампа. В ответ на вопрос журналиста он усмехнулся и добавил: "Это и есть мой ответ".

"Козлом он стал давно, а козлом отпущения – недавно. <…> Козлом он стал давно. Когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет", – сказал Володин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность за украинский конфликт и выходить в мирное русло урегулирования.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также считает, что отстранение Зеленского от власти может отвечать интересам сразу трех сторон – России, Соединенных Штатов и украинского народа.

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