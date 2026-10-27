27 октября, 09:40Культура
МХТ имени Чехова попросил зрителей распечатывать билеты из-за перебоев с интернетом
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский художественный театр имени А. П. Чехова обратился к зрителям с просьбой заранее распечатывать билеты или сохранять их на телефон перед посещением спектаклей 27–29 октября. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.
Причина – возможные ограничения мобильного интернета в Москве, пояснили в МХТ.
Как ранее предупредили в Минцифры, ограничения могут действовать 27 и 28 октября с 11:30, а 29 октября – с 09:30. Во всех случаях они могут сохраняться в течение дня.
Меры связаны с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа и третьего саммита "Россия – Африка".