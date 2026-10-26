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26 октября, 08:37

Транспорт

Движение транспорта ограничат в центре столицы 27 октября из-за саммита "Россия – Африка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта в центре Москвы временно перекроют 27 октября из-за проведения саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 11:00 до окончания мероприятия. В этот период водители не смогут проехать по:

  • Краснопресненской набережной;
  • улице 1905 года – от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;
  • Рочдельской улице – от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал;
  • Мантулинской улице – от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Возможны изменения, департамент призвал граждан следить за информацией.

Ранее сообщалось, что до 31 октября 2027 года для движения недоступна одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Круглосуточные ограничения ввели из-за проведения инженерных работ. Кроме того, на участках ограничений запрещено парковать автомобили.

Саммит "Россия – Африка" приведет к перекрытиям в центре Москвы

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