В России нет случаев заражения штаммом коронавируса PJ.2.1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Случаи инфицирования новым вариантом коронавируса PJ.2.1, который был выявлен за рубежом, на территории России не зафиксированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции", – рассказали в ведомстве.

В то же время новый штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. Информация об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствует. Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов предупреждал, что вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и странах Европы, вскоре может появиться и в России. По его словам, из-за международных поездок новые штаммы способны пересекать границы за считанные дни.