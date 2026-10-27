27 октября, 10:24Общество
В России нет случаев заражения штаммом коронавируса PJ.2.1
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Случаи инфицирования новым вариантом коронавируса PJ.2.1, который был выявлен за рубежом, на территории России не зафиксированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции", – рассказали в ведомстве.
В то же время новый штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. Информация об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствует. Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Ранее член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов предупреждал, что вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и странах Европы, вскоре может появиться и в России. По его словам, из-за международных поездок новые штаммы способны пересекать границы за считанные дни.
В Роспотребнадзоре рассказали, кому в первую очередь необходимо привиться от гриппа