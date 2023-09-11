Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал продолжить развивать столицу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы. Об этом он написал в личном блоге.

"Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку", – поблагодарил Собянин.

Он подчеркнул, что несмотря на огромный путь созидания, который был пройден – впереди ожидается большая, трудная и сложная, но очень важная для страны, города и москвичей работа.

"Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что это возможно благодаря самому ценному в мире – мужественным, талантливым и трудолюбивым людям, москвичам.

"Победа будет за нами", – резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что Собянин получил почти 2,45 миллиона голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Он набирает 2 444 918 голосов, из которых 2 053 954 были отданы электронно, 390 964 – бумажно.



Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы