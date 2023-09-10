Собянин получил почти 2,45 млн голосов на выборах мэра после обработки 91,3% протоколов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сергей Собянин получил почти 2,45 миллиона голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Об этом говорится на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году.

На данный момент обработано 2 011 протоколов. Уточняется, что Собянин набирает 2 444 918 голосов, из них 2 053 954 – электронно, 390 964 – бумажно.

Ранее Собянин сообщил о беспрецедентно высокой явке на выборах мэра Москвы в 2023 году. Активная гражданская позиция сегодня особенно важна, подчеркнул он.

Он также прибыл в штаб поддержки и поблагодарил за работу на выборах. Собянин отметил, что если жители Москвы доверятся им, то впереди команду ожидает трудная и интересная деятельность.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, в этом году она намного выше, чем в 2018-м.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов