Леонид Зюганов представил в МГИК подписи мундепов для выдвижения на выборы мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов подал

в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборы мэра Москвы.

Всего Зюганов передал 112 нотариально удостоверенных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку своего выдвижения из 110 необходимых. Депутат также пообещал представить свою народную программу к выборам этого года.

Внук Геннадия Зюганова выдвигается на выборы от партии КПРФ.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На должность градоначальника, помимо Зюганова, выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Сергей Собянин – от "Единой России" и Борис Чернышов – от ЛДПР.

Ранее необходимые для выдвижения на выборы документы в МГИК представили Сергей Собянин и Борис Чернышов.

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