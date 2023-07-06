12:52Политика
Леонид Зюганов представил в МГИК подписи мундепов для выдвижения на выборы мэра Москвы
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов подал
в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборы мэра Москвы.
Всего Зюганов передал 112 нотариально удостоверенных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку своего выдвижения из 110 необходимых. Депутат также пообещал представить свою народную программу к выборам этого года.
Внук Геннадия Зюганова выдвигается на выборы от партии КПРФ.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.
На должность градоначальника, помимо Зюганова, выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Сергей Собянин – от "Единой России" и Борис Чернышов – от ЛДПР.
Ранее необходимые для выдвижения на выборы документы в МГИК представили Сергей Собянин и Борис Чернышов.
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