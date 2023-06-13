Президиум генсовета "Единой России" утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Президиум генерального совета "Единой России" утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) партии о выдвижении Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Об этом сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

"Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО (о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии. – Прим. ред.) в субботу (10 июня. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

В пятницу, 9 июня, столичное отделение "Единой России" выдвинуло Собянина в кандидаты на пост мэра столицы. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и секретарь генерального совета "Единой России" заявил, что выборы мэра Москвы являются главным политическим событием. Задача партии в этом вопросе, по словам Турчака, обеспечить Собянину победу.

Позже выдвижение Собянина поддержали депутаты московского отделения "Единой России". Он занимает пост мэра Москвы с 2010 года. В 2013 и 2018 годах Собянин переизбирался на пост мэра, за его кандидатуру проголосовали 70% москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Этот период голосования утвердил Мосгоризбирком. Председатель МГИК Ольга Кириллова сообщила, что в условия трехдневного голосования принять участие в выборах смогут еще больше человек.



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