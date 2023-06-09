Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

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Московское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Сергея Собянина на выборы мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

"В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от "Единой России". И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды "Единой России" Москвы и всей нашей страны", – сказал Турчак.

Генсек партии назвал выборы мэра Москвы главным политическим событием и отметил, что задача партии – обеспечить победу кандидату Собянину.

"Сергей Семенович с 2003 года является членом нашей партии, с 2011-го входит в состав бюро Высшего совета", – подчеркнул Турчак, отметив, что руководством Собянина Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны.

В качестве делегатов в конференции принимают участие депутаты Госдумы РФ и Московской городской думы, партийный актив.

Мосгоризбирком (МГИК) объявил, что голосование на выборах мэра Москвы состоится в трехдневном формате – с 8 по 10 сентября. Как объяснили в МГИК, такое решение принято исходя из его эффективности, показанной во время пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержит Собянина на выборах мэра Москвы. Представитель Кремля добавил, что российский лидер высоко оценивает работу действующего столичного градоначальника. Москва – один из передовых, системообразующих регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития страны, резюмировал пресс-секретарь президента.

Мосгордума назначила выборы мэра на единый день голосования 10 сентября