Мособлдума назначила выборы губернатора Подмосковья на 10 сентября

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Депутаты Мособлдумы подписали документ о назначении выборов губернатора Подмосковья на 10 сентября. Такое решение было принято на заседании регионального парламента, сообщается на сайте Думы.

Согласно постановлению, документ необходимо опубликовать не позднее чем через пять дней со дня его утверждения. Контроль за его исполнением возложили на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

"Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов", – поделился Брынцалов.

В течение 20 дней после опубликования документа кандидат обязан представить в избирательную комиссию Московской области решение партии о его выдвижении. Кандидату следует предоставить пакет документов, а также пройти муниципальный фильтр. Речь идет о подписях 90 муниципальных депутатов.

По словам спикера Мособлдумы, в Подмосковье впервые начнут применять систему электронного голосования. При этом очный формат не будет отменен, подчеркнул он. Брынцалов отметил, что новая система будет более удобна для граждан, которые не смогли лично посетить избирательный участок.

Действующим губернатором Московской области является Андрей Воробьев, срок его полномочий заканчивается в этом году.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о создании новой избирательной платформы к выборам 2024 года. На встрече с Владимиром Путиным он заявил, что ее протестируют во время предстоящих региональных выборов.

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