Выборы мэра Москвы предложили провести 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосгордуму внесли законопроект с предложением о проведении выборов мэра Москвы 10 сентября. Соответствующий документ был размещен на сайте МГД.

"Назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года", – следует из текста документа.

Решение о дне голосования должно быть принято не ранее чем 100 дней и не позднее чем за 90 дней до даты выборов.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ранее предположила, что сентябрьские выборы и президентская кампания в 2024 году пройдут под постоянным давлением со стороны внешних источников. Одним из способов преодолеть подобное она считает сплоченность и единство граждан.

До этого Памфилова продемонстрировала новый логотип единого дня голосования. Он содержит символ голосования – галочку, а также букву V и дату проведения выборов. Элементы логотипа выполнены в цветах российского триколора.

