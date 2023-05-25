Памфилова заявила, что выборы в сентябре пройдут при внешнем давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предстоящие выборы и президентская кампания 2024 года пройдут под постоянным внешнем давлении на избирательную систему РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Преодолеть испытания можно при помощи сплоченности и единства граждан, добавила она на Межрегиональном молодежном форуме "Молодежь: свобода и ответственность".

"Активные и неравнодушные молодые люди – это главная движущая сила любого процесса, в том числе избирательного. И от того, насколько деятельным будет ваше участие в предстоящих дискуссиях, в выборах, в общественной жизни страны, без преувеличения, зависит наше общее будущее", – заявила Памфилова.

Также политик пожелала участникам форума продуктивной работы и новых знаний.

"Уверена, что с такими целеустремленными и ответственными молодыми людьми, как вы, нам по плечу любые задачи", – подвела она итог.

Ранее Совет Федерации одобрил закон позволяющий при определенных условиях проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Данное нововведение позволит в сентябре текущего года провести в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы в местные законодательные органы власти и в представительные органы муниципальных образований.

Также "Единая Россия" заявила о многочисленных DDoS-атаках на сайт предварительного голосования. Во фракции добавили, что специалисты обнаружили большое количество IP-адресов из США и Германии. Также к ним присоединились адреса из Финляндии, добавили в партии.