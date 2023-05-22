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Фракция "Единая Россия" заявила о многочисленных DDoS-атаках на сайт предварительного голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Их количество увеличилось с началом процедуры. Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно", – говорится в сообщении.

В "Единой России" добавили, что специалисты обнаружили большое количество IP-адресов из США и Германии. Также к ним присоединились адреса из Финляндии, добавили в партии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова представила обновленный логотип единого дня голосования 2023 года. На изображении можно рассмотреть привычную галочку, а также букву V в цветах российского флага.