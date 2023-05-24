Совфед одобрил закон о выборах на территориях с военным положением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Совет Федерации одобрил закон позволяющий при определенных условиях проводить выборы на территориях, где введено военное положение. На днях документ приняла Госдума.

Согласно принятому закону, на территориях с военным положением или на отдельных их частях разрешается проводить референдумы и выборы в органы власти при условии, что соответствующее решение было принято Центризбиркомом РФ при согласовании Минобороны и ФСБ.

Данное нововведение позволит в сентябре текущего года провести в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы в местные законодательные органы власти и в представительные органы муниципальных образований.

Ранее Госдума также приняла закон, которым допускается возможность задержания граждан на срок до 30 суток на территориях с военным положением в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указом президента.