11:16Политика
Совфед одобрил закон о выборах на территориях с военным положением
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Совет Федерации одобрил закон позволяющий при определенных условиях проводить выборы на территориях, где введено военное положение. На днях документ приняла Госдума.
Согласно принятому закону, на территориях с военным положением или на отдельных их частях разрешается проводить референдумы и выборы в органы власти при условии, что соответствующее решение было принято Центризбиркомом РФ при согласовании Минобороны и ФСБ.
Данное нововведение позволит в сентябре текущего года провести в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы в местные законодательные органы власти и в представительные органы муниципальных образований.
Ранее Госдума также приняла закон, которым допускается возможность задержания граждан на срок до 30 суток на территориях с военным положением в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указом президента.
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