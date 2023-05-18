Госдума одобрила закон о возможности проведения выборов при военном положении

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Депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому в условиях военного положения на определенном участке будет разрешено проводить выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была одобрена после консультаций ГД с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, министерством обороны и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В настоящее время в рамках действующего законодательства организация выборов государственного и муниципального характеров на территории с действующим военным положением не допускается.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что Запад уже предпринимает попытки сорвать выборы президента РФ в 2024 году. По ее словам, в США на это выделили огромные средства. Однако в России учли подобные намерения Запада, заявила Памфилова, и готовы к проведению выборов.

