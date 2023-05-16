В ГД внесли поправки о задержании за нарушения в зоне военного положения

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Член Совфеда Андрей Клишас вместе с коллегами по "Единой России" внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность задержания вплоть до 30 суток за нарушения запретов, действующих в зоне военного положения. Об этом сам сенатор сообщил в своем телеграм-канале.

"Поправками предусматривается ряд положений. <...> В частности, <...> на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации", – написал он.

Поправками также предусматривается возможность принудительного перемещения граждан с территорий, где военное положение действует, на территории, где оно не действует.

Кроме того, инициатива парламентариев затрагивает избирательные права граждан из новых субъектов РФ. Так, предполагается, что на территориях, где действует военное положение, выборы и референдумы проводиться не будут, за исключением случаев, когда решение об их проведении принято при согласовании с Минобороны и ФСБ РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ, регламентирующий работу оборонных предприятий при введении военного положения. В частности, документом, предусматривается возможность введения внешнего управления в компаниях, срывающих гособоронзаказ.

