В ЕК заявили о необходимости перейти к модели экономики военного времени

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Оборонная промышленность Евросоюза должна перейти к модели экономики военного времени. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынке Тьерри Бретон в интервью изданию Financial Times.

По его мнению, это необходимо сделать, чтобы удовлетворить потребности ЕС в оборонном производстве. Он также добавил, что необходимо нарастить производство боеприпасов, чтобы в дальнейшем справляться с реалиями конфликта высокой интенсивности.

Владимир Путин 3 марта утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения. Согласно указу президента РФ, в случае нарушения предприятием гособоронзаказа до отмены военного положения полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ будут приостановлены.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет вооружение России.

До этого депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС. По его словам, больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.

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