Десятый пакет санкций ЕС против России назвали последним

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Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в Евросоюзе, считает депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани, которого цитирует РИА Новости.

25 февраля ЕС ввел в действие новый пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии оценили его в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан почти на 60%.

"Я считаю, что это будет последний пакет санкций. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными… Мы не будем затрагивать тему российского газа, который все еще поступает в Европу: Австрия, Венгрия и Словакия особенно избегают эту тему. А еще есть то, о чем в Брюсселе публично не говорят: российская гражданская ядерная энергетика, контролируемая Росатомом… Европа по-прежнему импортирует 19,7% своего урана из России", – подчеркнул политик.

По словам Мариани, 19 ядерных реакторов российского производства обеспечивают энергией пять стран Евросоюза, включая Финляндию, Венгрию и Чехию. Безопасность их обслуживания может обеспечить только Росатом. Как объяснил политик, ни французские, ни американские инженеры из компаний Framatome и Westinghouse не смогли этого сделать, несмотря на попытки.

Кроме того, благодаря АЭС российского производства вырабатывается 52% электроэнергии в Словакии и почти 47% электроэнергии в Венгрии.

Штаты также смущает то, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% – из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России. Почти половина урана, используемого США, поступает из России.

Мариани считает, что больше нет сфер, против которых Евросоюз может ввести санкции, а объявление десятого пакета санкций с опозданием демонстрирует провал и беспомощность Европы.

Ранее санкции в отношении РФ значительно расширили США. Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Кроме того, санкции американского Минфина коснулись 11 российских банков.

Ограничительные меры затронули и чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.

ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкции

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