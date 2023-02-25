Польша одобрила новый пакет санкций против России с шестью условиями

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Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций Евросоюза против России только при выполнении шести условий. Об этом со ссылкой на слова посла Польши при ЕС Анджея Садося сообщает РИА Новости.

Первым условием Садось назвал рассмотрение Еврокомиссией (ЕК) санкций в связи с якобы незаконным вывозом украинских детей в Россию. Вторым – немедленное начало работы над санкциями против Белоруссии.

Третьим условием посол назвал немедленное начало работы над санкциями против России в атомной сфере. Четвертым условием от Польши стало введение санкций против российских алмазов.

Пятым условием – создание ЕК механизма для мониторинга и составления ежеквартального отчета по диверсификации импорта из РФ синтетического каучука странами ЕС. Шестым условием Польши стало начало работы ЕК над санкциями против "российских пропагандистов".

Страны ЕС после неоднократных переносов обсуждений одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Одним из спорных моментов, из-за которых пакет долго не могли принять, было решение о запрете импорта Россией синтетического каучука.

США расширили санкции против России и Белоруссии

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