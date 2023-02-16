12:27Политика
В ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ из-за каучука – СМИ
Фото: depositphotos/ginasanders
Десятый пакет антироссийских санкций не смогли согласовать в Евросоюзе из-за каучука. Об этом пишет Politico.
"Одним из спорных моментов является синтетический каучук, против которого комиссия хочет ввести санкции", – отмечается в материале.
Некоторые страны, например Италия и Германия, сомневаются, что стоит вводить запрет на импорт российского каучука. В свою очередь, Польша выступила в поддержку принятия этой меры.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил ввести ограничительные меры против порядка 100 физических лиц и компаний в рамках десятого пакета санкций против РФ. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что санкционные меры будут введены в отношении пропагандистов, политиков и военных.
До этого сообщалось, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который Брюссель планирует утвердить до 24 февраля, войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро.
Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка
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