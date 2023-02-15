Новый пакет антироссийских санкций ЕС включает торговые ограничения на 11 млрд евро

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В десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который Брюссель планирует утвердить до 24 февраля, войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем десятый пакет санкций с торговыми запретами на 11 миллиардов евро", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.

Ранее глава ЕК заявила, что десятый пакет санкций ЕС будет включать меры в отношении политиков, военных и представителей СМИ из РФ, а также экспортные ограничения более чем на 10 миллиардов евро.

Она добавила, что Евросоюз расширит ограничения в сторону представителей СМИ по просьбе Владимира Зеленского.

Позже появилась информация, что в списке нового пакета антироссийских санкций окажется около 130 юридических и физических лиц, а также четыре банка РФ, в том числе Альфа-Банк. Подобные ограничения предложили представители Польши, стран Балтии, Германии, Франции и других стран.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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