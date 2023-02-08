05:45Политика
Россия избавит ЕС от влияния США в случае смягчений санкций – СМИ
Фото: depositphotos/Fotofabrika
Евросоюз может избавиться от влияния США и занять выгодную позицию, если смягчит санкции против России. Таким мнением поделился автор материала китайского издания China Daily.
Автор статьи призвал страны Европы на фоне изменения структуры рынка нефти и роста инфляции из-за перебоев в поставках тщательнее оценивать свои действия. По мнению обозревателя, ЕС следует осознать все негативные эффекты введенных ограничений, а не концентрироваться только на том, что доходы России от торговли нефтью сократились.
По словам автора, ЕС ввел ограничения против российских нефтепродуктов в солидарности с США, при этом за почти год с начала спецоперации России это никак не поспособствовало завершению конфликта. Он отмечает, что введенные санкции лишь поспособствовали эскалации кризиса и напряженности, "ударив бумерангом по всему миру".
Обозреватель считает, что США вышли выгодоприобретателем из кризиса, в то время как ЕС не стали менее зависимыми от российского топлива. По его мнению, мирные переговоры по поводу конфликта на Украине поспособствуют установлению прочного мира в Европе и снизят зависимость ЕС от США.
Ранее научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао заявил, что ЕС может изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса. По мнению аналитика, в европейских странах всплыли некоторые проблемы в связи со спадом экономики и растущей безработицей.
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