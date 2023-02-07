Экономическая тактика России разрушила планы Запада – СМИ

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Санкции стран Запада не сумели разрушить российскую экономику. С таким заявлением выступил ведущий Давид Пюжадас в эфире французского телеканала La Chaîne Info.

Таким образом Пюжадас прокомментировал обновленный прогноз Международного валютного фонда. Согласно документу, в 2023 году ожидается рост российской экономики на 0,3%. В 2024 же году, согласно прогнозам МВФ, российская экономика продемонстрирует рост на 2,1%.

"Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США", – заявил ведущий.

По его словам, на Западе планировали крах российской экономики и годы дефицита в стране, чего не произошло. В студии заключили, что Центробанк России вместе с правительством приняли эффективные меры, которые помогли избежать панических настроений в стране и стабилизировать российский рубль.

Ранее в издании The New York Times признали, что внешняя торговля РФ вернулась к уровню до начала СВО. Эксперты также отметили крайнюю устойчивость российской экономики.

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