Внешняя торговля РФ вернулась к уровню до начала СВО – СМИ

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Российская экономика оказалась крайне устойчивой, несмотря на уход многих крупных компаний с рынка РФ и санкции Запада, эффективность которых теперь находится под сомнением. Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что другим странам было трудно уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и прочих основных товаров, а ЦБ РФ удалось поддержать стоимость рубля и сохранить стабильность финансовых рынков.

В целом, по оценкам аналитиков, российская внешняя торговля в основном вернулась на уровень до февраля 2022 года – до начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз развития российской экономики, предсказав рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в следующем году. Обратная ситуация сложилась с прогнозом по ВВП Соединенных Штатов, рост которого предполагается ниже, чем в предыдущем прогнозе Фонда.

Кроме того, согласно докладу, в 2023 году цена на нефть снизится на 16%, до 81 доллара за баррель. В МВФ отметили, что европейским странам будет непросто пополнить запасы природного газа следующей зимой из-за сокращения российских поставок.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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