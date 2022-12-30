Аналитик рассказал, что цены на газ в Европе будут зависеть от погодных условий

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Ценообразование в сфере газа будет зависеть от погоды в Европе, заявил "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что цена на газ опустилась ниже 850 долларов за тысячу кубометров из-за метеорологических условий, которые не предполагают активного использования энергоресурсов.

"Действительно очень тепло, в промышленном секторе объем потребления снизился на 15–20%, в течение этого года европейцы сократили расходы промышленности на 50 миллиардов кубометров. Получается, что газа надо меньше, вдобавок теплая погода", – сказал эксперт.

Он добавил, в настоящее время прогнозировать дальнейшее развитие событий могут только синоптики. В целом возможны два варианта: если будут морозы и европейцы будут активно расходовать газ из хранилищ, то будет рост цен. Если же будет теплая погода, то такой ситуации не сложится, поскольку останутся запасы.

В заключение Юшков сообщил, что самое страшное, что может случиться для Европы, – это морозная и безветренная погода. По его словам, это будет комбо неудач.

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