В Швеции ожидают значительного повышения цен на нефть после ответных мер России – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

В Швеции ожидают значительного повышения цен на нефть после решения России о запрете ее продажи странам, которые поддержат потолок цен. Об этом аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.

"Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", – сказал Копфер.

Эксперт отмечает, что Россия является важным членом глобального нефтяного рынка. По его словам, сокращение добычи в РФ приведет к росту цен на нефть.

Копфер считает, что в ближайшие несколько лет объемы потребляемой нефти только увеличатся. Эксперт резюмирует, что Швеции придется покупать нефть не у России и платить за это придется больше.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2023 года. Ответом стал запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов за рубеж, если в контрактах содержатся условия фиксации предельной цены.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!