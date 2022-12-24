Новак заявил о невозможности заместить энергоресурсы РФ

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Российские энергоресурсы невозможно заместить или отрезать от рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

По его словам, в будущем потребление энергоресурсов будет лишь расти. Поэтому, считает Новак, невозможно представить, как мировая экономика обойдется без энергоресурсов РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что не видит мир без участия России.

"В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи", – сказал Новак.

Он уточнил, что Россия является крупнейшим энергетическим игроком, обеспечивая 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти.

Ранее Новак заявил о готовности Москвы сократить добычу из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефпродуктам. По его словам, сокращение добычи может составить 500–700 тысяч баррелей в сутки в начале 2023 года.



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