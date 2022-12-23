Введение ЕС потолка цен на газ продиктовано зоологической ненавистью к России – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Принятое Евросоюза решение о введении потолка цен на российский газ не соответствует экономической логике и здравому смыслу, оно продиктовано зоологической ненавистью к России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Решение по "потолку цен на газ" дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские", – написал он в своем телеграм-канале.

Таким образом, по словам Медведева, введение потолка цен на газ следует воспринимать как сугубо волюнтаристскую нерыночную меру, принятую с огромным количеством оговорок, которые позволяют блокировать ее применение. В связи с этим она не сработает в полной мере, уверен он.

"Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу "сделаем хоть что-то". Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте", – отметил Медведев.

По его словам, цена в 180 евро за мегаватт-час (2000 долларов за тысячу кубометров) является весьма высокой, поэтому введение потолка на данном уровне не поспособствует снижению потребительских цен на газ в Европе.

"Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas!" – добавил зампред Совбеза РФ.

Евросоюз введет потолок цен на газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час. Вместе с тем в Совете Европы отметили, что эта мера является временной.

Кроме того, при возникновении дефицита ценовой потолок может быть отменен.

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