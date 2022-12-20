В Госдуме прокомментировали решение ЕС на лимит цен на российский газ

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Первый заместитель председателя думского комитета по энергетике Игорь Ананских отреагировал на установление в Евросоюзе лимита цен на газ на уровне 180 евро.

"Понятно, что мы не будем продавать газ в эти страны напрямую. Будут покупать наш российский газ, потому что без него не смогут, но будут покупать дороже, через посредников", – цитирует депутата RT.

По его словам, в ближайшее время цены на газ только будут увеличиваться. Парламентарий утверждает, что скоро произойдет та же ситуация, что и с нефтью. По мнению Ананских, страны Европы затягивают петлю экономического кризиса.

Накануне стало известно, что Евросоюз согласовал динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. В Совете ЕС поделились, что проект могут ввести такие уже с 15 февраля следующего года.

В Кремле также отреагировали на данные решения, подчеркнув, что российская сторона не допустит попытки Запада установить потолок цен на газ из РФ. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что Москве нужно время, чтобы подготовить ответные меры.



ЕС может установить потолок цен на газ с 15 февраля

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