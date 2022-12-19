В МИД Венгрии назвали страны, не поддержавшие лимит цен на газ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд стран выступили против лимита цен на газ, который обсуждался на заседании министров энергетики стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, чешский председатель выдвинул предложение о пробном голосовании по данной инициативе.

"В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то что девять стран были против, набралось", – заявил Сийярто.

Руководитель МИД Венгрии уточнил, что среди голосовавших против – сама Венгрия и Германия.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Юрия Сентюрина, возможный ценовой потолок на газ способен привести к деградации рынков. Кроме того, повысится уровень неопределенности.

До этого сообщалось, что Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час. С инициативой выступила Чехия. В настоящее время стоимость газа за мегаватт-час составляет 275 евро.



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