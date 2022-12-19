ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час – СМИ

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Чехия, председательствующая в Совете Евросоюза, предложила странам ЕС снизить потолок цен на газ с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро мегаватт-час. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание уточняет, что предложение Чехии являет собой механизм коррекции газового рынка. Он будет применяться в случае, если цена контрактов на газ на месяц или на год вперед будет в течение трех дней превышать 188 евро за мегаватт-час. Кроме того, разница с заранее определенной ценой должна превышать 35 евро.

Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза не смог согласовать принцип общих закупок газа и потолок цен на него. Окончательное принятие решения было отложено до понедельника, 19 декабря.

До этого в Евросоюзе окончательно утвердили решение об установлении верхнего предела цен на нефть из России. Ограничение в 60 долларов за баррель коснулись сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

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