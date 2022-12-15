Евросоюз не согласовал потолок цен на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Саммит Евросоюза не смог согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок этого топлива. Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике. Его текст приводит ТАСС.

При этом на саммите был отмечен достигнутый прогресс. Окончательное принятие решения отложили на 19 декабря.

"Саммит <...> призвал Совет ЕС финализировать работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через энергетическую платформу ЕС, обмена газом через границу и создания надежных ценовых ориентиров", – говорится в документе.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны – члены Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на газ. Он назвал прошедшие на заседании Энергетического совета дебаты продолжительными и пообещал продолжить дискуссии по этой теме на двусторонней основе.

Ранее ЕС утвердил решение об установлении верхнего предела цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.Ограничения коснулись сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!