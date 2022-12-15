Путин представит указ об ответе на потолок цен на нефть из РФ на этой неделе – Песков

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Владимир Путин выпустит указ об ответных мерах на установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, скорее всего, на этой неделе. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, как только он появится", – цитирует его RT.

До этого Песков также подчеркивал, что подобный указ сразу же обнародуют, когда документ будет готов.

Решение государств G7, Евросоюза и Австралии о потолке цен на нефть из России вступило в силу 5 декабря. Инициатива подразумевает запрет на перевозку и страхование российского топлива по цене выше 60 долларов за баррель.

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

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