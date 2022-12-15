Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:55

Политика

Путин представит указ об ответе на потолок цен на нефть из РФ на этой неделе – Песков

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Владимир Путин выпустит указ об ответных мерах на установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, скорее всего, на этой неделе. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, как только он появится", – цитирует его RT.

До этого Песков также подчеркивал, что подобный указ сразу же обнародуют, когда документ будет готов.

Решение государств G7, Евросоюза и Австралии о потолке цен на нефть из России вступило в силу 5 декабря. Инициатива подразумевает запрет на перевозку и страхование российского топлива по цене выше 60 долларов за баррель.

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Читайте также

Сюжет: Санкции
властьполитика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика