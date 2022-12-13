Глава МИД Венгрии заявил, что в ЕС не согласовали потолок цен на газ РФ

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Министры энергетики стран – членов Евросоюза не смогли согласовать предельную цену на газ. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

По его словам, на заседании Энергетического совета прошли продолжительные дебаты.

Сийярто пообещал, что дискуссии по этой теме продолжатся на двусторонней основе.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.Ограничения коснулись сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.



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