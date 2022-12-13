12:03Экономика
Власти РФ определились с ответом на потолок цен на нефть – СМИ
Фото: depositphotos/carloscastilla
Российские власти определились с ответом на введение потолка цен на нефть некоторыми странами Запада. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
В материале говорится, что в формулу ответа вошел в том числе отказ от поставок нефти странам, присоединившимся к ограничениям. Также в поставках будет отказано в случае, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.
Также в документе есть пункт, позволяющий с разрешения правительства обходить любые запреты на проведение сделок.
Кроме того, указ позволяет обходить любые запреты на проведение сделок. Действие указа не распространяется на отношения, возникшие до 5 декабря. Документ вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 1 июля будущего года с возможностью продления, говорится в статье.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует на введение потолка цен на российскую нефть так, как это лучшим образом скажется на интересах Москвы.
Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.
В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.
Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации
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