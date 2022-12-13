Власти РФ определились с ответом на потолок цен на нефть – СМИ

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Российские власти определились с ответом на введение потолка цен на нефть некоторыми странами Запада. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В материале говорится, что в формулу ответа вошел в том числе отказ от поставок нефти странам, присоединившимся к ограничениям. Также в поставках будет отказано в случае, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Также в документе есть пункт, позволяющий с разрешения правительства обходить любые запреты на проведение сделок.

Кроме того, указ позволяет обходить любые запреты на проведение сделок. Действие указа не распространяется на отношения, возникшие до 5 декабря. Документ вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 1 июля будущего года с возможностью продления, говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует на введение потолка цен на российскую нефть так, как это лучшим образом скажется на интересах Москвы.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

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