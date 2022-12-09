Песков заявил, что РФ отреагирует на потолок цен на нефть в своих интересах

Фото: kremlin.ru

Россия отреагирует на введение потолка цен на российскую нефть так, как это лучшим образом скажется на интересах Москвы. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью "Известиям".

Он добавил, что в настоящее время идет экспертное обсуждение, которое близится к завершению. Песков выразил надежду, что в ближайшее время будет обнародован ответ на такие шаги.

"Речь идет о возможной дестабилизации энергетического рынка мирового, речь идет о том, что, по сути, происходит такая синтетическая подмена рыночных отношений, рыночного процесса ценообразования", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что это чревато проблемами для стабильности рынков. Песков также рассказал, что за последние месяцы ряд государств увеличил объемы закупаемой у России нефти.

По его мнению, Запад поставил "беспрецедентную цель", которая заключается в попытке узаконить воровство. Он добавил, что посягательство на государственную и частную собственность РФ противоречит всем видам законодательства. Песков указал, что странам не удастся оформить это красиво, так как "уши грабежа будут торчать". Он добавил, что Москве предстоит решить, как выйти из этой ситуации и защитить свою собственность.

Гендиректор "Инвестиционной компании Диалот", председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения "Опоры России" Егор Диашов рассказал RT, что введение потолка на российскую нефть не окажет существенного негативного влияния на Москву. По его мнению, эта мера носит больше политический и эмоциональный характер. Диашов отметил, что она больше рассчитана на европейского избирателя.

Эксперт подчеркнул, что эта мера может нанести куда больший ущерб Евросоюзу.

"Косвенным свидетельством того, что экономической катастрофы для нашей страны не произошло, служит фондовый рынок: котировки российских нефтяных компаний не дрогнули перед новыми санкциями", – заключил Диашов.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель вступило в силу 5 декабря. Тогда же начал действовать запрет на импорт поставляемой морем российской нефти.

Позже глава Минфина Антон Силуанов рассказал о подготовке Москвой ответа. По его словам, введение потолка цен не является рыночной мерой. Он также выразил мнение, что это решение будет иметь последствия для мирового рынка.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!