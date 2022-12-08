В США усомнились в эффективности потолка цен на нефть из России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт считает, что введение потолка цен на российскую нефть не принесет желаемого эффекта. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Крайне трудно обуздать сложно устроенный глобальный рынок с помощью административного механизма, который вводят лишь несколько стран", – заявил Вирт.

Он считает, что на глобальном рынке нефти санкционные режимы только создают возможности для тех, кто обходит систему ради получения выгоды. Вирт подчеркнул, что в данный момент не ясно, как будет обеспечиваться соблюдение установленных правил. По его мнению, желаемые геополитические цели зачастую не получается достигнуть с помощью санкций.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак также заявлял, что Россия не примет потолок цен на нефть. Он подчеркивал, что эта позиция не изменится.



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