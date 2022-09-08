Путин заявил, что РФ не будет продавать природные ресурсы при установлении потолка цен

Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Ранее участники G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть и заговорили о запрете на транспортировку нефти по морю, если ту захотят продавать выше обозначенного лимита. Российские дипломаты уже предупредили США, что последствия такого решения могут быть катастрофичными – нефтяной рынок рискует обрушиться.

Тем временем в Швейцарии в очередной раз приостановили банкротство оператора "Северного потока – 2". Срок указали до января. Процедуру уже ставили на паузу по решению суда в мае и должны были возобновить 10 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.