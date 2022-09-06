Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в столице перед Днем города

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
В Москве специалисты завершили промывку около двух тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в ходе работ были промыты мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
"Специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно обновили свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", – отметил Бирюков.
Уточняется, что в работах были задействованы около 500 сотрудников и 200 единиц техники.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в преддверии Дня города также промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Однолетними и многолетними цветами дополнят клумбы в центральных районах Москвы и вдоль основных магистралей.
Дополнительно высадят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацею. Эти виды не боятся резких перепадов температур и легко переносят и дождь, и жару.
В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.
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