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Москва 24

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Город

07:57

Более 1,5 тысячи пар планируют пожениться в День города

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные, посвященные празднованию Дня города, с 9 по 11 сентября, в Москве планируют пожениться более 1,5 тысячи пар. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, в пятницу выпала красивая дата – 09.09, в этот день планируют пожениться около 900 пар.

Отмечается, что в День города будут заключать брак на 18 площадках. Среди них – небоскребы Москва-Сити, особняк Спиридонова и Серебряный Бор, Северный речной вокзал, Московская канатная дорога, стадион "Спартак", на природе в бутик-отеле "Богородское" и в парке-отеле "Даниловский", территория храма Матроны Московской, центр искусств храма Христа Спасителя, Центральный московский ипподром, а также дом торжеств "Сафиса" и современное пространство The Great Hall Yakimanka.

Ранее сообщалось, что более 138 тысяч москвичей уже выбрали мероприятия, которые могут состояться в День города. По данным голосования на сайте проекта "Активный гражданин", 49% жителей хотели бы, чтобы в День города мероприятия провели в парках культуры и отдыха. Еще 35% респондентов проголосовали за концерты живой музыки, 30% предпочли бы посетить театрализованные представления.

В 2022 году Москва отметит 875-летие. Празднование Дня города пройдет с 10 по 11 сентября.

Сергей Собянин уточнил, что формат мероприятий будет корректироваться с учетом эпидемиологической ситуации в столице.

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