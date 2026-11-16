Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 21 беспилотник, направлявшийся в сторону столицы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С учетом последнего перехвата количество сбитых БПЛА с вечера 16 ноября увеличилось до 157. До этого мэр сообщал об уничтожении 136 беспилотников.

На фоне налета в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.