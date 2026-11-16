16 ноября, 23:02Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 92 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще 10 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб
Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло 92. Ранее мэр сообщал об уничтожении 82 беспилотников.
На фоне продолжающихся атак ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения сняли.