Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация в МАХ.

Временные меры вводили для обеспечения безопасности полетов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.

Пассажиры могут проверить статус своих рейсов на онлайн-табло аэропортов.

Ограничения вводили на фоне продолжающейся атаки беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожили уже 82 БПЛА. Мэр также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.