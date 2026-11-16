Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги задерживаются из-за вынужденной остановки состава на станции Реутов. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Поезд № 6798, следовавший по маршруту Поклонная – Фрязево, остановился в 18:43 по техническим причинам. На время оказания помощи движение организовали по соседним путям.

В настоящее время задержки затрагивают несколько электричек, следующих в сторону области. Также возможны опоздания поездов по обороту. МЖД принимает меры, чтобы сократить время задержек, и приносит пассажирам извинения за неудобства.

Ранее МЖД подготовила к зимнему сезону 68 снегоуборочных и 37 пневмоочистительных машин, а также 17 самоходных снегоуборочных поездов. Для обслуживания техники сформировали специальные комплексные бригады и создали резерв топлива, смазочных материалов и запчастей.

Кроме того, 42 снегоуборочные машины оснащают видеокамерами и мониторами, благодаря которым управлять очисткой путей смогут два человека вместо трех.

