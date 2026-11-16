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Пожар произошел в строящемся жилом комплексе "НАЗАРЕ" рядом со станцией метро "Бульвар Рокоссовского" на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

В ведомстве отметили, что по адресу Открытое шоссе, владение 9, загорелись строительные материалы на крыше строящегося здания. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.

В свою очередь, источник РЕН ТВ сообщил, что открытое горение наблюдается с 20-го по 21-й этаж.

Также днем 16 ноября произошел пожар на складе горнолыжного комплекса "Лата Трэк" на Крылатской улице в Москве. Огонь распространился на площадь 1,7 тысячи квадратных метров, кровля здания обрушилась.

К тушению привлекали 85 человек и 23 единицы техники, основные силы направили на защиту соседних строений. Позднее в МЧС сообщили, что пожар потушили, сведений о пострадавших не поступало.

